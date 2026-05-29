Un nuevo hecho de sangre se registró en la noche de este jueves 28 de mayo en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado a tiros por sicarios que se movilizaban en motocicleta.

La víctima fue identificada por las autoridades como Álvaro Ricardo Acosta Infante, de 27 años, quien recibió dos impactos de bala.

El atentado ocurrió hacia las 10:00 p. m. en la diagonal 69D con carrera 9J. Según las primeras versiones recopiladas por la Policía Metropolitana, Acosta Infante se encontraba junto a varios residentes del sector cuando fue identificado por hombres que se desplazaban en dos motocicletas.

Testigos indicaron que los ocupantes de los vehículos dieron la vuelta y posteriormente uno de los parrilleros desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el hoy occiso.

Aunque el hombre fue auxiliado y trasladado hasta el Camino El Bosque, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información suministrada por la comunidad, la víctima trabajaba como mototaxista y también se dedicaba al préstamo de dinero bajo la modalidad conocida como ‘gota a gota’.

Las autoridades señalaron además que Acosta Infante registraba una anotación judicial por el delito de receptación.

Investigadores adelantan labores de verificación para establecer los móviles del crimen y determinar si el hecho tendría relación con disputas criminales en la zona, donde delinquen Los Costeños.

Los actos urgentes e inspección técnica del cadáver estuvieron a cargo de unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla.