Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este miércoles en el municipio de Soledad, luego de que un ataque sicarial dejara una persona muerta y otras dos heridas en el barrio Ciudad Cortizo.

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La víctima fatal fue identificada como Ángel Ignacio Pacheco Escobar, de 29 años, quien murió tras recibir varios impactos de bala.

En el mismo hecho resultaron lesionados Álvaro Manuel Meza Ardila, de 50 años, y York Cuentas Sanjuanelo, de 34, quienes fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, siendo las 9:00 p. m., las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se movilizaban en un motocarro.

Según las primeras versiones, uno de los sujetos descendió del vehículo y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los tres hombres antes de escapar junto a su cómplice.

EL HERALDO conoció que Pacheco Escobar registraba seis anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, constreñimiento ilegal, concierto para delinquir, fuga de presos y porte de estupefacientes.

Por su parte, Álvaro Manuel Meza Ardila no presenta anotaciones judiciales, mientras que York Cuentas Sanjuanelo registra un antecedente por el delito de inasistencia alimentaria.

La Policía adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del atentado e identificar a los responsables.