El mundo del espectáculo en Colombia despide a uno de sus artistas callejeros más entrañables. En las últimas horas se confirmó el deceso de William Hernando Jerez Medina, ampliamente conocido como ‘Mimo Garo’, un maestro del gesto que conquistó el corazón de varias generaciones en Santander.

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A través de redes sociales, seguidores y entidades locales han expresado su pesar por la partida de un hombre que hizo del espacio público su escenario principal. “Hoy Málaga despide a un artista que convirtió el silencio en emoción. Su talento y humildad permanecerán vivos en nuestra memoria”, señalaron voceros de su ciudad natal.

El legado de un soñador que dejó las leyes por el arte

La historia de ‘Mimo Garo’ es la de una pasión inquebrantable. Nacido en Málaga, Jerez Medina se trasladó a Bucaramanga en 1984 con el objetivo de estudiar Derecho en la UNAB. Sin embargo, tras cursar seis semestres, decidió dar un giro radical a su vida: abandonó los códigos civiles para abrazar la pantomima y el clown.

Inspirado por los centros culturales de Bogotá como La Candelaria, perfeccionó un lenguaje corporal capaz de transmitir emociones sin pronunciar una sola palabra. A pesar del escepticismo inicial hacia el arte callejero en los años noventa, Garo se convirtió en una figura infaltable en la Calle 36, el Parque Santander y el barrio Cabecera, consolidándose como un ícono cultural de la región.

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Causa del fallecimiento

Aunque las causas oficiales de su muerte no han sido reveladas, la noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia sus familiares. Amigos y colegas lo recuerdan como un artista cercano y apasionado, cuyo mayor pago siempre fue la sonrisa de los transeúntes que se detenían a ver sus actos.

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Último adiós

Las exequias de William Hernando Jerez Medina se cumplirán este jueves 28 de mayo en la Cripta Mausoleo La Esperanza (Bucaramanga) a las 4:00 p.m. Posteriormente, se llevará a cabo su cremación a las 5:00 p.m.