El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió esta semana una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto alcohol antiséptico marca Aseptic, publicitado y vendido específicamente en la ciudad de Barranquilla.

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Invima

De acuerdo con la información suministrada por el Invima, este alcohol antiséptico no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario vigente, emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, “por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento”.

“El producto registra en su etiquetado una autorización sanitaria expedida por el Invima mediante la Resolución No. 2020012824 del 02 de abril de 2020; no obstante, dicha autorización no se encuentra vigente a la fecha”, advirtió el instituto.

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Explicó que el artículo 1 del Decreto 1148 de 2020 estableció la vigencia de las medidas transitorias para atender la pandemia de la covid-19, las cuales “tendrán como plazo de vigencia el de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de salud y Protección Social”.

Una vez finalizado el estado de emergencia, perdieron vigencia las autorizaciones de fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos, precisó el Invima.

“En consecuencia, los alcoholes antisépticos que actualmente se comercializan en el territorio nacional deben contar con el respectivo registro sanitario, emitido por el Invima, y cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 677 de 1995″, agregó.

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En ese sentido, el producto de la marca Aseptic no cumple con la normatividad vigente, es decir, el Decreto 677 de 1995, ya que no ha sido evaluado en calidad, seguridad o eficacia, lo cual representa un riesgo para la salud de quienes lo usen.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos pidió a la ciudadanía no adquirir este producto y, en caso de que ya haberlo comprado, suspender su uso de manera inmediata.

Mientras que a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales les ordenó realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente se pueda comercializar el producto alcohol antiséptico marca Aseptic.

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A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores, abstenerse de distribuir y comercializar este producto, pues su venta puede implicar ser sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

La ciudadanía puede verificar la autenticidad del número de registro sanitario de cualquier producto, antes de utilizarlo, a través del siguiente enlace: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp seleccionando en grupo, el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.