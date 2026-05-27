Algo que sigue vigente en Colombia en cuanto al sistema pensional es el auxilio funerario de Colpensiones. Se trata de uno de los apoyos económicos más altos que se otorga dentro del universo de pensiones.

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Esta compensación económica se otorga solo a quienes costean el sepelio de un afiliado o pensionado con los ingresos más elevados dentro del sistema. Se trata casos donde el monto podría alcanzar los $17.509.050, cifra que corresponde a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes y representa el límite superior del beneficio.

Es importante precisar que esta suma máxima solo se concede si el fallecido tenía un último salario cotizado o una mesada pensional equivalente a ese tope o superior. Los que reciban menos ingresos recibirán un auxilio menor de manera proporcional, pero nunca por debajo de cinco salarios mínimos.

En cuanto a los requisitos, el solicitante debe demostrar que pagó el costo total del funeral, con los documentos correspondientes, de un afiliado o pensionado que cumplía con los requisitos de cotización o pensión.

Por otro lado, este subsidio puede ser reclamado tanto por familiares directos, como los cónyuges, compañero permanente o hijos, como también por personas ajenas o empresas funerarias. Solo se debe demostrar que se pagó la totalidad del sepelio, además de la relación con la persona fallecida.

Paso a paso para el proceso de solicitud del subsidio funerario de Colpensiones

Primero, el solicitante debe descargar y diligenciar los formularios de la solicitud y la cuenta de pago.

Después, debe presentar los siguientes documentos: Documento de identidad del solicitante; Registro civil de defunción con expedición menor a tres meses; Factura original y cancelada de los gastos funerarios; Certificación del plan exequial, si aplica; y Formularios debidamente diligenciados.

Es importante enfatizar que el trámite es presencial y se realiza en los puntos de atención de Colpensiones.