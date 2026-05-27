Una juez de Bogotá dictó este miércoles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Carlos Mario Rodríguez Rosas, señalado de abusar sexualmente de su pareja sentimental, Ana María Cristina Meza Rodríguez, una politóloga de 36 años, y después lanzarla de un quinto piso en Bogotá.

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El feminicidio ocurrió el 25 de enero de 2026, cuando la mujer se encontraba en el Edificio Ana Carolina, ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital.

El expediente del caso señala que Ana María contaba con estudios de maestría de una universidad de Madrid (España), e incluso había constituido una empresa junto a Carlos Mario Rodríguez y otros socios. Además, el capturado fungía como gerente del área corporativa de un reconocido banco en Bogotá.

Asimismo, las autoridades indicaron que el señalado feminicida habría alterado la escena del crimen para hacerlo pasar como suicidio y así liberarse de la responsabilidad.

Sin embargo, la Policía de Bogotá confirmó que el 23 de mayo de 2026, Rosas Rodríguez fue capturado en el sector de Usaquén al ser declarado como el feminicida en este caso.

Por su parte, Medicina Legal confirmó que Ana María tenía una fractura en el brazo izquierdo y laceraciones en las extremidades inferiores. Sin embargo, fuentes consultadas por Blu Radio aseguraron en su momento que el cuerpo de la víctima tenía rasgos de violencia referenciados a un posible sofocamiento, lo que sugiere un ataque de Carlos Mario y un intento de defensa de Ana María.

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“Esta persona generó el engaño a las autoridades, ya que manifestó que la víctima se habría lanzado desde el quinto piso. Pero cuando se hacen los actos urgentes, se evidencian situaciones que no eran normales de un suicidio y se puede determinar que lo que ocurrió fue un homicidio, un feminicidio. Este hombre fue presentado ante un juez y determinó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, concluyó el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Cárcel para el feminicida

El fiscal delegado Martín Cortés, aseguró en las últimas horas que son contundentes las pruebas que sustentan la imputación de cargos contra Rodríguez Rosas, por los delitos de acceso carnal violento y feminicidio agravado.

De igual manera, la juez 18 penal de control de garantías de Bogotá indicó que acogió los pruebas aportadas por el ente acusador y advirtió que el envió a prisión de Carlos Mario se constituye en una medida necesaria, idónea y urgente ante el riesgo que podría implicar para otras mujeres en libertad.