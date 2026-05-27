A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, muchos ciudadanos se preguntan si el beneficio de la media jornada electoral remunerada también aplica para quienes ejercen su derecho al voto desde el exterior.

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La jornada electoral se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo y definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

Mientras en Colombia las votaciones se realizarán únicamente el domingo, los connacionales residentes en otros países comenzaron a votar desde el pasado lunes 25 de mayo.

Registraduría y Cancillería Imágenes de las votaciones en el exterior.

Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 1,4 millones de colombianos en el exterior están habilitados para participar en las elecciones mediante 2.181 mesas distribuidas en 67 países.

Uno de los temas que más dudas genera entre los votantes es el relacionado con el descanso compensatorio por participar en la jornada democrática.

Shutterstock/Shutterstock Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 1,4 millones de colombianos en el exterior están habilitados para participar en las elecciones mediante 2.181 mesas distribuidas en 67 países.

La Ley 403 de 1997 establece que las personas que ejerzan su derecho al voto pueden acceder a medio día de descanso remunerado como incentivo por participar en las elecciones.

La norma señala que este beneficio debe ser otorgado dentro del mes siguiente a la votación y la fecha deberá ser acordada entre el trabajador y el empleador. Sin embargo, no todos los colombianos que viven fuera del país pueden acceder automáticamente a este derecho.

Registraduría La Ley 403 de 1997 establece que las personas que ejerzan su derecho al voto pueden acceder a medio día de descanso remunerado como incentivo por participar en las elecciones.

De acuerdo con información de la Registraduría, la obligación de otorgar la media jornada electoral únicamente aplica para empleadores que estén sujetos a la legislación laboral colombiana. Esto significa que el beneficio sí cobija a trabajadores vinculados con consulados y embajadas colombianas, incluso si desempeñan sus funciones en el exterior.

Por el contrario, quienes trabajen para empresas extranjeras o bajo normativas laborales de otro país no podrán exigir legalmente el descanso compensatorio contemplado en la legislación colombiana.

Registraduría Imagen de referencia/ Elecciones.

En caso de incumplimiento, los trabajadores del sector privado tienen la posibilidad de presentar quejas ante el Ministerio de Trabajo o acudir ante la jurisdicción laboral para reclamar el reconocimiento del beneficio electoral. En el caso de funcionarios públicos, también existe la posibilidad de interponer acciones legales para exigir el cumplimiento de la norma.

En entidades públicas, los responsables podrían enfrentar procesos disciplinarios, mientras que las empresas privadas podrían recibir multas económicas por incumplir las obligaciones establecidas en la ley.