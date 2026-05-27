El presidente Gustavo Petro tiene, de manera oficial, otro proceso abierto en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esta vez fue denunciado por presunta participación en política tras declaraciones y publicaciones en redes sociales recientes.

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Importante: Comisión de Acusación abre investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó iniciar un proceso penal de oficio (es decir, por iniciativa propia de la entidad) contra el mandatario que en los últimos días ha hecho guiños a la campaña del Pacto Histórico.

El objetivo de las autoridades es revisar a fondo si el jefe de Estado cruzó la línea y participó de manera indebida en el debate político actual, un terreno que la ley colombiana tiene estrictamente prohibido para los funcionarios públicos de su rango ante las próximas elecciones presidenciales.

Una de las actuaciones más controversiales del mandatario tiene que ver con un video publicado en su cuenta de X del multitudinario cierre de campaña de Iván Cepeda en la ciudad de Barranquilla que venía acompañado de un mensaje que hace referencia indirecta al candidato Abelardo De la Espriella.

“En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió el jefe de Estado el domingo pasado.

En el documento se explica que la apertura de este caso no es opcional, sino una obligación legal. La presidencia de la comisión argumentó que las leyes colombianas (específicamente la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992) les dan la facultad y el deber de actuar de forma inmediata cuando conocen de un posible hecho irregular, sin necesidad de que un ciudadano ponga una queja formal.

El caso se centrará en un delito muy específico del mapa judicial del país: la intervención en Política, una conducta que castiga el artículo 422 del Código Penal a los servidores públicos que usan su cargo o influencia para inclinar la balanza en unas elecciones.

Sin embargo, más allá de saber por qué se le investigará al mandatario nacional en el Congreso, interesa saber si dicha investigación prosperará y qué pasará si termina siendo culpable.

El analista político Jairo Libreros, citado por el diario El Tiempo, señala que en la célula legislativa se han abierto numerosos procesos que terminan cerrándose sin consecuencias.

El experto asevera que la investigación termina siendo una movida para “calmar a ciertos sectores de la oposición política o independientes para darles a entender a ellos, y a los ciudadanos, que la Comisión cumple con su propósito, pero difícilmente va a llegar a buen puerto”.

Algo que juega en contra para los que buscan que se le responsabilice al presidente por participación indebida en política es el tiempo, pues al actual Gobierno solo le quedan unos meses y no alcanzaría en la legislatura actual.

Sobre el mismo tema, el analista Alejandro Chala, en el mismo medio nacional, recordó que en la misma Comisión hay un proceso en contra del presidente Petro por presunta violación de topes de campaña presidencial que lleva dos años sin avances grandes.

Por otro lado, la composición política de la Comisión de Acusaciones es liderada por el oficialismo y aliados del actual Gobierno. Esto también impediría que avance la nueva investigación.

Ante los cuestionamientos en contra de la Comisión, incluso algunos expertos debaten sobre la posibilidad de reformar la cédula, aunque para Libreros el hecho pasa más por voluntad política.

“Nosotros necesitamos es una Comisión de Acusaciones que actúe en derecho, que esté dispuesta a realizar las indagaciones que le corresponden para determinar el nivel de responsabilidad del presidente de la República y para eso lo que se requiere es talante y voluntad política más que reformas”, dijo el analista al diario bogotano.

Lo cierto es que expertos y el historial dentro de la Comisión de Acusaciones indican que es bastante posible que esta nueva acusación en contra del presidente no termine de avanzar.