El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el concurso de notarios en el país, tras denuncias de presuntas irregularidades en este concurso abierto de méritos.

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La decisión fue comunicada directamente al Consejo Superior de la Carrera Notarial, conformado por el ministro de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el procurador general y dos notarios.

El alto tribunal señaló que la suspensión es temporal, mientras que toma una decisión de fondo en la demanda que señala que el concurso fue convocado sin cumplir con los requisitos de ley.

Cabe señalar que el demandante pide anular el Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025, con el cual se establecieron las bases del concurso que ha sido cuestionado desde 2023, cuando la Superintendencia de Notariado y Registro anunció que se abrirían más de 300 vacantes para notarías en todo el país.

Entre los casos, se destaca el de 2025 cuando dos integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial denunciaron algunos problemas en el concurso y presentaron sus renuncias al, supuestamente, ser ignorados por el resto de integrantes.

Los entonces representantes de los notarios expusieron que el acuerdo con el que se eligió a la Universidad Libre como operador logístico del concurso era “problemático”.

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Es importante precisar que en los concursos de méritos para elegir notarios son las universidades las que se encargan de adelantar las pruebas escritas que presentan los aspirantes, pero otros aspectos del proceso son revisados directamente por el CSCN.

Entre ellos, los recursos presentados por aspirantes que no pasan alguno de los filtros y quedan por fuera del concurso. Sin embargo, en el acuerdo hecho con la Universidad Libre a finales de junio del año pasado, quedó estipulado que será la propia academia la que evalúe los perfiles de los aspirantes y determine quiénes avanzan y quiénes no.