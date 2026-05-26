Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, confirmó que el Comité de Seguimiento al Plan Democracia, conformado por la entidad, el Ministerio de Defensa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) se declaró en sesión permanente hasta el próximo primero de junio.

En este sentido, el jefe del Ministerio Público aseguró que se han ido “perfeccionado mecanismos de articulación institucional, y no hay evidencia de amenazas reales que lo afecten, ni en el sector rural ni en el urbano”.

“La democracia se mide en votos que se recolectan en elecciones, y las de Colombia tienen una autoridad única que las dirige y responde por ellas que es el señor registrador, que será el vocero hasta que las mismas finalicen”, agregó.

Además, Eljach invitó a los servidores públicos a abstenerse de participar indebidamente en política para evitar implicaciones legales y tener presentes las seis conductas que no están permitidas, sin que ello implique tener presentes las que no están prohibidas.

A su turno, el registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo que las elecciones “vienen avanzando en consulados del mundo (…) y en el territorio nacional se está distribuyendo el material sin contratiempos, con seguimiento a través de georreferenciación y acompañamiento de la Fuerza Pública”.

Reiteró que todas las instituciones del Estado están articuladas para garantizar unas elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para la ciudadanía.



“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, de confianza en el proceso electoral”, afirmó, al hacer… pic.twitter.com/2s43iHqhOS — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 26, 2026

De igual manera, Penagos celebró “que se mantenga el comité en sesión permanente para resolver cualquier incidente que se pueda presentar en el territorio nacional. Trabajamos para garantizar elecciones libres y transparentes”.