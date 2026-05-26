La Nueva EPS se encuentra en medio de una dura crisis financiera y judicial. La entidad denunció públicamente que una serie de embargos judiciales, que ya alcanzan la alarmante suma de 2,5 billones de pesos, están bloqueando los recursos destinados directamente a la atención de sus afiliados.

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Según la EPS, este freno económico afecta de golpe los pagos dirigidos a clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos en todo el territorio nacional.

El problema no está disperso por todo el país. De hecho, el agente especial interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, reveló que el 80 por ciento de estos procesos de embargo se concentran en solo cinco despachos judiciales:

El Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

El Juzgado 4 Civil del Circuito de Neiva.

El Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena de Indias.

El Juzgado 1 Civil del Circuito de Caquetá.

El Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá).

La entidad argumenta que estos embargos se están aplicando sobre cuentas que, por ley, son inembargables. Con el fin de aclarar esta situación, Ospina intentó reunirse con el juez 26 de Bogotá —quien acumula la mayor cantidad de embargos—, pero manifestó que no fue posible concretar la cita.

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Además, el interventor encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en estos procesos, señalando que algunos embargos se han realizado a través de contratos de transacciones que las autoridades competentes deberían revisar a fondo.

Pacientes y tratamientos: los más afectados por el bloqueo de dinero en la Nueva EPS

Más allá de las cifras, la mayor preocupación radica en el impacto humano de esta parálisis de recursos. Al detenerse el dinero, se frena la cadena de servicios esenciales para los usuarios.

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“Estos recursos son indispensables para garantizar tratamientos, medicamentos, apertura de redes estratégicas y continuidad en la atención de los pacientes. Cuando se rompe el flujo financiero de la entidad, también se afecta la capacidad de respuesta del sistema frente a quienes más necesitan los servicios de salud”, advirtió Jorge Iván Ospina.

Aunque la Nueva EPS aseguró que respeta las decisiones de la justicia, hizo un llamado urgente para proteger el dinero público destinado a los enfermos y pidió evitar medidas que empeoren la ya difícil situación económica del sector salud.

Cuál es el plan de contingencia de la Nueva EPS para normalizar la entrega de medicamentos

En medio de este choque judicial, la Nueva EPS busca dar un parte de tranquilidad a sus afiliados en farmacias. Recientemente, la entidad logró firmar acuerdos con grandes gestores farmacéuticos como Cafam, Disfarma, Colsubsidio y Offimedicas.

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Con esta alianza se espera restablecer hasta en un 97 por ciento la entrega de medicamentos, beneficiando a más de cinco millones de usuarios.

El plan contempla una atención prioritaria en regiones clave como Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Tolima, Caldas y La Guajira.

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Al respecto, Ospina concluyó asegurando que “El esfuerzo no solo se concentrará en estas zonas, el compromiso será llegar a la normalización en la atención y la entrega efectiva en todo el país”.