Dos mujeres colombianas que están muy de moda por todo el mundo y que siguen conquistando oídos y corazones con su propuesta musical volvieron a abrazar la gloria en unos nuevos premios.

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Se trata de la súper estrella barranquillera Shakira y de la paisa Karol G, cuyos nombres retumbaron con fuerza este lunes en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, en medio de la gala de premiación de los American Music Awards (AMAs) 2026.

Rosalía se queda sin el premio al que estaba nominada que se lo acaba llevando Shakira, quien se impuso como la Mejor Artista Latina Femenina. Allí la intérprete de ‘Las caderas no mienten’ también le ganó el pulso a la cubana Gloria Estefan, a su compatriota Karol G y a la dominicana Natti Natasha.

La currambera también obtuvo el premio a la Mejor Gira del Año por ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’, imponiéndose ante otras ambiciosas toures como los de Beyoncé con su Cowboy Carter Tour; Kendrick Lamar, con su SZA – Grand National Tour; Lady Gaga con su The Mayhem Ball y Oasis con su Oasis Live ’25 Tour.

Por su parte, la paisa Karol G, conquistó la categoría Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta, y también recibió un galardón muy especial, el Premio Internacional al artista de la Excelencia.

Cortesía Coachella Instantes del show de cierre de Karol G en Coachella 2026.

Pero si hay que ganar de un claro triunfador de la noche ese es BTS. El grupo surcoreano se alzaba con el premio a mejor artista del año que ya habían conseguido en 2021 superando a artistas como Bad Bunny, Bruno Mars, Justin Bieber, Kendrick Lamar o Sabrina Carpenter, que también lograron premios. Además, BTS también conseguían el premio al mejor artista masculino en la categoría de K-Pop y la mejor canción del verano por SWIM.

Junto al gran triunfo de BTS está el de las artistas femeninas. Acaban la noche con estatuilla Katseye, Sabrina Carpenter, Huntr/x, Zara Larsson, Shakira, Tyla, Ella Langley, Megan Moroney, SZA, TWICE o Cardi B.

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En cuanto a las categorías de rock, hay un claro vencedor, Sombr, que se lleva todos los premios de la categoría excepto el de mejor artista que es para Twenty One Pilots.