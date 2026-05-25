En un hito trascendental para la historia eclesiástica y cultural del Caribe colombiano, el Seminario Regional de la Costa Atlántica Juan XXIII celebra su 60° aniversario. Consagrado desde sus orígenes como motor espiritual e institucional de la región, este centro de estudios ha dedicado seis décadas ininterrumpidas a la formación integral de los hombres que han respondido al llamado del Señor en la vocación sacerdotal.

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Ubicado en el corregimiento de Salgar, en Puerto Colombia, con vista hacia el mar Caribe y Bocas de Ceniza, el imponente edificio del seminario se destaca por su valor arquitectónico, cuya construcción original fue financiada, en su momento, por la Provincia Eclesiástica de Cartagena y el Episcopado Alemán, y por ser el espacio sagrado donde se han moldeado los corazones de presbíteros y obispos que hoy guían a la Iglesia Católica en el Atlántico y Colombia.

Un camino de fe que cumple 60 años de historia

El inicio de esta obra se remonta al 24 de agosto de 1963, cuando se bendijo la primera piedra. Luego, el 22 de mayo de 1966 se realizó la solemne bendición e inauguración de la sede a cargo de monseñor José Paupini, nuncio apostólico de Su Santidad Pablo VI. Y con el decreto número 1326 del 3 de diciembre de 1968, emanado de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, esta casa de formación contó con la aprobación de la Santa Sede.

Jeisson Gutiérrez El Seminario Regional de la Costa Atlántica JUAN XXIII celebra 60 años.

Cuando inició labores, bajo la dirección de los padres eudistas y con un grupo de 42 seminaristas fundadores provenientes de jurisdicciones como Cartagena, Barranquilla, Montería, Ocaña y San Jorge, el seminario se consolidó como una casa formativa de carácter regional.

Voces de júbilo en el aniversario diamantino

Con motivo de este aniversario número 60, las máximas autoridades eclesiásticas del departamento han expresado la profunda significación de este acontecimiento. El arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, manifiesta con entusiasmo que el seminario “cumple 60 años formando los sacerdotes del Caribe colombiano, y últimamente, de nuestra Arquidiócesis”, extendiendo una la invitación a toda la feligresía para unirse a esta gran fiesta de la Iglesia que peregrina en el Atlántico.

A esta felicitación se suma monseñor Edgar Jesús Mejía Orozco, obispo auxiliar de Barranquilla, quien reiteró el valor de la institución al definirla como el verdadero “corazón de la Arquidiócesis de Barranquilla”, invitando a la ciudadanía a congregarse en torno a la Eucaristía en la Catedral.

También, en su calidad de rector del Seminario, el padre William Acosta Peralta se unió al júbilo expresando su agradecimiento por este regalo de seis décadas de labor en las que se ha formado a los pastores de la costa Caribe.

Invitación a la Eucaristía de Acción de Gracias

La solemne Eucaristía en acción de gracias será presidida por el señor arzobispo y contará con la especial compañía de los obispos de la región Caribe, así como de gran parte del clero y sacerdotes que han sido formados en las aulas de este histórico seminario.

Fecha: martes, 26 de mayo de 2026.

• Hora: 10:00 a.m.

• Lugar: Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla.

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La Arquidiócesis de Barranquilla invita a toda la ciudadanía, movimientos apostólicos, comunidades parroquiales y medios de comunicación a unirse con alegría y agradecimiento a esta celebración.