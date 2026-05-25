Este 26 de mayo de 2026 se conmemora el centenario del natalicio de Rafael Calixto Escalona Martínez, uno de los más grandes compositores de la música vallenata y figura fundamental en la historia cultural del Cesar y de Colombia.

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El maestro Escalona, es sin duda alguna, uno de los más grandes compositores de la música vallenata. Pese a su partida hace 17 años, su memoria sigue viva, simbolizando nacional e internacionalmente, la cultura del país.

Par este gran acontecimiento que marca los 100 años de su nacimiento, la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez, la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Festival Vallenato, invitan a todos los colombianos a formar parte de este centenario asistiendo al ‘CONVERSATORIO ESCALONA INMORTAL’, donde participarán figuras de la vida nacional, que conocen el derrotero que siguió la obra de Escalona y su vida misma, hasta alcanzar la gloria.

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El evento, que hará parte de la serie de homenajes programados en la capital del Cesar, durante todo el ‘AÑO ESCALONA’, se llevará a cabo el martes 26 de mayo a las 5:30 p.m. en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez; para rendirle un sentido homenaje a Rafael Escalona, ‘El Más Grande de Todos’.