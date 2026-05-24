Un hombre muerto y otro herido en una incursión sicarial en jurisdicción del municipio de Tamalameque, Cesar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Breiner Miguel Rodríguez Guevara, de 27 años. Por su parte, el lesionado fue identificado como Ignacio Alfredo Pedraza Álvarez.

El atentado se registró en la noche de este sábado, en la cantina de Niño Gómez, en el barrio Palmira, en la cabecera municipal.

Según la información preliminar, al lugar llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero descendió del vehículo, ingresó al establecimiento comercial, sacó un arma de fuego y disparó contra los mencionados, para luego huir con rumbo desconocido.

Se conoció que Rodríguez Guevara, quedó tendido sin vida en el suelo; mientras que a Pedraza Álvarez. Lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial local, donde permanece bajo observación.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección al cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal local.

Por su parte, los investigadores adelantan las labores para establecer los móviles del homicidio y la captura de los sicarios.