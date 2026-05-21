La inseguridad y hechos violentos en Valledupar parecen no tener control, diariamente los ciudadanos se quejan por los continuos atracos a los que están expuestos. Uno de estos hechos con final trágico sucedió cerca de la medianoche, de este jueves 21 de mayo, cuando un hombre iba camino a su vivienda luego de salir de su lugar de trabajo y fue asesinado por delincuentes que lo despojaron de sus pertenencias.

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El hecho sucedió en inmediaciones de la urbanización Lorenzo Morales, cuando Yilver Efren Vásquez Monsalvo, de 27 años, como fue identificada la víctima, se encontró con atracadores.

Al parecer, este hombre trató de evitar que le quitaran sus pertenencias y en cambio recibió heridas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo. Se supo que el hoy fallecido laboraba en una tienda en otro sector de la ciudad y regularmente salía en horas de la noche.

Vásquez Monsalvo fue trasladado por la comunidad que se percató del hecho, hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, donde confirmaron su deceso como consecuencia de una puñalada en el tórax.

Tras el suceso unidades policiales y de la Sijín hicieron presencia en el sitio en busca de evidencias que ayuden a la investigación.

Voceros de la Policía Nacional indicaron que una de las falencias que están presentando al momento de indagar en los hechos son la falta de imágenes de cámaras de seguridad ya que por los continuos apagones y corte de energía, dichos dispositivos dejan de funcionar y no captan todos los momentos.