En cercanías al Mercado Público de Valledupar, se encontraba Said Armenta, quien labora como reportero gráfico del periódico El Pilón, en esta capital, y fue víctima de la delincuencia que afecta a toda la ciudadanía.

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De acuerdo con su relato eran aproximadamente las 8:30 de la mañana de este martes 19 de mayo, y con su cámara Nikon D5300 captaba las vivencias, en la plaza de mercado como le habían asignado en la sala de redacción.

De un momento a otro y en cuestión de segundos fue abordado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, que lo sorprendieron y el parrillero sacó un arma de fuego obligándolo a entregar la cámara de fotografía. Asustado obedeció lo que los atracadores le pidieron y seguidamente estos hombres se marcharon del lugar escabulléndose entre las personas y demás vehículos.

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De las pertenencias que llevaba consigo le quitaron su equipo de trabajo, y con el celular pudo avisar a sus compañeros de labores y a la Policía Metropolitana de Valledupar, cuyos funcionarios señalaron que iniciaron las investigaciones respectivas primordialmente para recuperar la cámara fotográfica.

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