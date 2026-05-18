En Valledupar se llevó a cabo la primera edición de la carrera ‘Corre por la Patria’, un evento que reunió a más de 700 corredores desde las 5:30 de la mañana de este domingo 17 de mayo en la glorieta Chicha Maya, en Valledupar.

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El evento contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal a través de INDER Valledupar y el Batallón de Apoyo de Acción Integral del Ejército Nacional, entidades que unieron esfuerzos para garantizar el éxito de esta jornada deportiva, que además de incentivar hábitos saludables, fortaleció los lazos entre la comunidad y las fuerzas militares.

La jornada deportiva fue organizada por el Ejército Nacional y la marca Uk Colombia, como un acto de agradecimiento y homenaje a los hombres y mujeres que hacen parte de las fuerzas militares, destacando su labor y compromiso con la seguridad y el bienestar del país.

Cortesía de Inder Valledupar

Los participantes tuvieron la oportunidad de competir en dos recorridos: 7 kilómetros y 15 kilómetros, que permitieron a corredores aficionados y experimentados sumarse a esta iniciativa que promovió la actividad física, la disciplina y el sentido de pertenencia por la patria.

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Durante el desarrollo de la actividad, el coordinador del evento, mayor Iván Pérez, expresó su agradecimiento por la masiva asistencia y el respaldo institucional: “Nos llena de orgullo ver cómo la ciudadanía respondió a este llamado. Esta carrera no solo fue una competencia, sino un espacio para honrar a nuestros héroes de la patria. Gracias a cada corredor y a las entidades que hicieron posible este evento que, sin duda, seguirá creciendo en futuras ediciones”.