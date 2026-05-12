El Gobierno del Cesar informó que desde el pasado 4 de mayo, el Ministerio del Interior inició el proceso de transición hacia un nuevo modelo de expedición de documentos de seguridad en Colombia, relacionado con la emisión del pasaporte, que anteriormente estaba bajo responsabilidad de la firma Thomas Greg & Son, y ahora está a cargo de la Imprenta Nacional.

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Debido a esa transición, se han generado algunos inconvenientes en la producción y entrega del documento que permite viajar al exterior, situación que ha afectado la operatividad en la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Cesar, que hacía la entrega de uno a dos días, lo que ha causado inconformismo entre los usuarios por el incumplimiento de la fecha estipulada.

Aclararon que como entidad han venido cumpliendo de manera oportuna con los procesos de formalización y autorización del documento y, en este momento se está a la espera de que Cancillería envíe los pasaportes que se tramitaron desde el 4 de mayo en esta entidad territorial, para hacer la debida entrega, por lo anterior, “ofrecemos disculpas a los usuarios que se han visto perjudicados ante los retrasos presentados, situación que escapa a nuestras manos”.

Destacaron que elevan gestiones ante el Gobierno nacional, para dar pronta solución al caso.