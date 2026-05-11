Hace poco se conoció el secuestro del empresario Jaime Alberto Araque Rizo, de 48 años, en el municipio de Pailitas, sur del Cesar, cuyo hecho quedó registrado ligeramente en un video aficionado.

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En las imágenes se ve cómo sujetos fuertemente armados se lo llevan en una camioneta Toyota de alta gama, color gris. Este caso sucedió la noche del pasado domingo, cuando la víctima se desplazaba a su vivienda en la misma población y fue interceptado por los individuos que estaban vestidos con prendas del Gaula Militar.

Inicialmente las autoridades presumieron que se trataba de un operativo de prevención, pero con el trascurrir de las horas comprobaron que fue un secuestro.

De acuerdo con el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, las primeras investigaciones les permite presumir que el empresario fue sacado directamente hacia la zona del Catatumbo.

“Es un acto rechazado desde la administración departamental y ya nos encontramos con la Quinta Brigada del Ejército, para tomar unas medidas administrativas. Esperamos que con las operaciones del Ejército Nacional poder rescatar a Araque Rizo y regresarlo al seno de su familia”, dijo el funcionario.

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Hay que recordar que en reiteradas ocasiones las autoridades han señalado que en esa zona del Cesar, operan diferentes estructuras criminales como ELN y Clan del Golfo, al momento ninguna de estas se ha atribuido al secuestro.

Es de señalar también, que mientras se daba este secuestro, fue liberado el adulto mayor José Said Pérez, de, 75 años, quien se encontraba en cautiverio desde finales del mes de abril, cuando desconocidos lo secuestraron en la vía Aguachica-Ocaña. Su liberación ocurrió este lunes.