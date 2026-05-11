El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá admitió en las últimas horas una demanda colectiva contra varios bancos por retraso en aplicar la exención del 4x1000.

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De acuerdo al juez Sergio Iván Mesa Macías, quien dirige el proceso, distintas entidades financieras habrían aplicado cobros indebidos de este impuesto a los usuarios. El proceso judicial, identificado con el expediente 2025-00368, fue interpuesto por el abogado Juan Pablo Naranjo Vallejo.

La acción busca que la justicia declare la presunta negligencia de los bancos por no aplicar de manera automática la inmunidad legal del impuesto contemplada en la Ley 2277 de 2022.

Según la demanda, las entidades financieras habrían incumplido las disposiciones de la reforma tributaria aprobada en 2022, que eliminó la obligación de marcar una única cuenta exenta del gravamen a los movimientos financieros.

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Cabe recordar que la norma, implementada por el Gobierno nacional, estableció que las personas con movimientos inferiores a $17,4 millones mensuales debían quedar automáticamente exentas del cobro del 4x1000.

Los demandantes aseguran que los bancos no automatizaron el beneficio dentro del plazo legal establecido, el cual vencía en diciembre de 2024, y continuaron aplicando el impuesto de manera presuntamente indebida.