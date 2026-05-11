La Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica, ASOCODIS, abre la convocatoria para postularse al Premio Ámbar 26/27, iniciativa que desde su creación (2009) viene apoyando y promoviendo la Innovación, la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en el sector eléctrico colombiano.

“Este premio reconoce las ideas de aquellos innovadores cuyas propuestas aportan soluciones a los desafíos del sector, impulsando la transición energética, la eficiencia y la modernización del sector eléctrico en nuestro país”, explicó José Camilo Manzur, presidente de ASOCODIS.

¿Cuáles son las categorías?

El premio ÁMBAR tiene dos categorías. La primera de ellas, Investigación y la segunda, Innovación y Desarrollo Tecnológico.

¿En qué áreas se pueden postular los trabajos?

Los proyectos pueden presentarse enfocados en áreas relacionadas con Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de energía eléctrica (los detalles pueden consultarse en asocodis.org.co/premio-ambar).

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a ciudadanos, entidades, centros de investigación, universidades, empresas del sector eléctrico y agentes relacionados (tanto nacionales como internacionales).

La convocatoria ya está abierta. Desde ya los interesados pueden postular sus proyectos. La fecha de cierre será noviembre 3.

El Premio ÁMBAR tiene el respaldo de entes públicos y privados, así como de instituciones clave de planeación, investigación y desarrollo del sector eléctrico colombiano, incluyendo entidades como el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME-, el Programa de Transformación Productiva -PTP-, el Consejo Nacional de Operación -CNO-, el Comité Asesor de Comercialización -CAC-, el World Energy Council Colombia -WEC-, el Comité Colombiano de la CIER -COCIER-, Colombia Inteligente y el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica -IEEE-.