La Ley 1636 de 2013 contempla un apoyo económico para los colombianos que pierdan su empleo, el cual es entregado a través de las cajas de compensación familiar. Este beneficio, conocido como subsidio de desempleo, equivale actualmente a un salario mínimo, es decir, cerca de dos millones de pesos.

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El programa hace parte del Mecanismo de Protección al Cesante, creado para respaldar a quienes quedan sin trabajo durante un periodo de hasta seis meses. Durante ese tiempo, la caja de compensación también asume los aportes a salud y pensión del beneficiario.

Uno de los aspectos menos conocidos de esta ayuda es que puede solicitarse nuevamente cada tres años. Esto significa que, si una persona vuelve a quedar desempleada después de ese lapso, tendrá la posibilidad de aplicar otra vez al subsidio con el salario mínimo vigente en ese momento.

Asimismo, para acceder al beneficio, los trabajadores dependientes deben demostrar que cotizaron al menos 12 meses a una caja de compensación durante los últimos tres años. En el caso de los trabajadores independientes, deberán acreditar un mínimo de 24 meses de aportes dentro del mismo periodo.

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¿Cómo se realizan los pagos del subsidio?

El desembolso del subsidio se entrega de manera gradual:

Primer pago: 40 %, equivalente a unos $1.050.000.

Segundo pago: 30 %, cerca de $787.500.

Tercer pago: 20 %, alrededor de $525.000.

Cuarto pago: 10 %, aproximadamente $262.500.

Es importante tener en cuenta que del valor total otorgado también se descuentan los aportes correspondientes a salud y pensión del beneficiario.

Paso a paso para solicitar el subsidio

Registrarse en el Servicio Público de Empleo. Ingresar a la agencia de empleo de la caja de compensación a la que esté afiliado, como Cafam, Compensar o Colsubsidio. Completar el formulario y adjuntar documentos como:

Cédula de ciudadanía.

Carta de terminación laboral.

Certificación bancaria.

Certificados de afiliación o aportes.

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