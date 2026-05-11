El lunes 18 de mayo, la comparsa Chiva Periodística participará en el espacio denominado “Conversaciones Sonoras: el periodismo como ícono del Carnaval”, que se realizará en el Consulado de Colombia en Nueva York, con el propósito de conectar a la comunidad colombiana residente en Estados Unidos con la importancia de preservar las expresiones patrimoniales del Carnaval de Barranquilla.

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El conversatorio es organizado por la Escuela de Danza Karla Flórez en alianza con la Fundación Amor, como cierre de la participación folclórica de la comparsa Chiva Periodística en el Dance Parade New York, que se realizará el 16 de mayo, y al que llegará por invitación de esta escuela de danza para exaltar los 30 años de la Chiva Periodística en las carnestolendas de La Arenosa.

Cortesía Luz Mery Lugo Hernández,Directora de la Chiva Periodística.

Esta actividad cuenta con el respaldo el programa “Colombia nos une” de la Cancillería de Colombia.

El evento contará con la presencia del cónsul de Colombia en Nueva York, Rafael Ricardo Orozco García. Por su parte, Luz Mery Lugo, directora de la comparsa, y Fanny Sosa, presidenta de la Fundación Cultural Chiva Periodística, actuarán como panelistas del conversatorio, que tendrá la moderación de Valentina Olaya Flórez y Karla Flórez, artistas y educadoras barranquilleras que se destacan en Nueva York por utilizar la danza y la literatura como herramientas de conexión cultural.

En el marco del conversatorio, se realizará tributo al maestro Pedro Ramayá Beltrán y una fotografía suya será donada al consulado, junto con el libro Joselito Carnaval. De igual manera, estará disponible para los asistentes, una muestra fotográfica con imágenes que plasman las tres décadas de la comparsa Chiva Periodística en el Carnaval de Barranquilla.

“Llegaremos al Consulado para compartir con la comunidad colombiana en Nueva York lo que hemos aprendido en 30 años: que el periodismo no solo informa, sino que salvaguarda la memoria de nuestra identidad”, explicó Fanny Sosa Márquez.

Por su parte, Luz Mery Lugo Hernández precisó que “gracias a la invitación de la Escuela de Danza Karla Flórez, estamos cumpliendo el sueño de mostrar que el Carnaval de Barranquilla es un patrimonio que se estudia, se baila y se protege”.

Cortes Fanny Sosa Márquez, Presidenta Fundación Cultural Chiva Periodística.

El domingo 17 de mayo, la Chiva Periodística visitará el Albergue para Taller de Música y Danza que Karla Flórez tiene a disposición de los inmigrantes residentes en Nueva York, sin distingo de nacionalidades.

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Esta participación folclórica y cultural de la comparsa Chiva Periodística cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, Carnaval de Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, Gases del Caribe, Almacenes Voltaje y Sales Inmobiliaria.