La comparsa Chiva Periodística, que este año sumó tres décadas de participación en el Carnaval de Barranquilla, estará presentándose en el Dance Parade New York (Desfile de Danza), el sábado 16 de mayo.

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Esta participación será posible gracias a la invitación de Karla Florez School of Dance, institución con sede en New York, Estados Unidos, que lidera la promoción de la cultura del Caribe colombiano. La invitación exalta los 30 años de trayectoria de la Chiva Periodística, un colectivo donde los representantes de los medios de comunicación viven la fiesta como actores de la misma.

Cortesía La Chiva Periodística sigue celebrando sus 30 años.

“Los integrantes de la Chiva Periodística hemos recibido esta invitación con mucha alegría y gran responsabilidad para hacer presencia con el legado musical del maestro Pedro Ramayá en el espacio que la Escuela de Danza Karla Flórez nos brinda en el Dance Parade de Nueva York”, manifestó Luz Mery Lugo Hernández, directora de la comparsa Chiva Periodística.

Homenaje a Pedro Ramayá Beltrán

Una delegación de 20 integrantes de la comparsa se alista para desfilar por las avenidas de Nueva York, integrándose al Dance Parade New York, evento que este año llega a sus 20 años celebrando la diversidad cultural con más de 100 estilos de baile y 10 mil bailarines.

Cortesía La Chiva Periodística sigue celebrando sus 30 años.

En su presentación, la Chiva Periodística rendirá homenaje al maestro Pedro Ramayá Beltrán, a quien en vida la comparsa otorgó especiales reconocimientos por su invaluable aporte a la música del Caribe colombiano.

Sobre Karla Flórez School of Dance

Karla Flórez School of Dance es dirigida por la artista y educadora barranquillera Karla Flórez Albor, quien se destaca en Nueva York por utilizar la danza y la literatura como herramientas de conexión cultural. Flórez Albor es autora de libros estrechamente vinculados a las tradiciones del Caribe como “Somos Cumbia, Somos Familia” y “El Gusano Verde”.

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Esta alianza entre la academia de Karla Flórez y la Chiva Periodística representa un esfuerzo conjunto por internacionalizar la narrativa del Carnaval de Barranquilla, llevando el sonido de la flauta de millo y la alegría carnavalera a uno de los escenarios más cosmopolitas del mundo.