El multimillonario indio Anant Ambani se ofreció a trasladar 80 hipopótamos a su centro de conservación en la India, en medio de las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar esta especie invasora.

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La iniciativa surge semanas después de que el Ministerio de Ambiente autorizara la eutanasia como una de las estrategias para manejar la población de hipopótamos, introducidos en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.

Cortesía De acuerdo con expertos, la llegada de esta especie no solo afecta a nivel ecosistémico, sino que también impactaría a pescadores y comunidades.

Este es el centro de centro de conservación Vantara en la India donde podrían ser llevados los 80 hipopótamos

Según lo planteado por Anant Ambani, los animales serían llevados al centro de conservación Vantara, ubicado en el estado de Gujarat, en la India. Este espacio ya alberga diversas especies rescatadas, incluyendo elefantes, grandes felinos y primates.

Agencia EFE Anant Ambani y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en Vantara

En un comunicado, el empresario señaló que los hipopótamos “no eligieron dónde nacieron” y que, si existe la posibilidad de ofrecerles una solución segura y humana, se debería considerar como una alternativa viable.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, escribió en un comunicado.

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La propuesta ha generado reacciones entre expertos, autoridades y defensores de animales, quienes ven en esta opción una posible salida al problema ambiental que representa la expansión de esta especie en territorio colombiano.

¿Quién es Anant Ambani?

El interés del joven magnate también ha despertado curiosidad sobre su perfil. Anant Ambani es el hijo menor de Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de Asia y líder del conglomerado Reliance Industries.

Agencia EFE Anant Ambani y su esposa

La familia Ambani es una de las más influyentes en la India, con un peso significativo en los sectores económico y social. Anant, heredero de una fortuna multimillonaria, ha asumido roles dentro de la empresa familiar como director no ejecutivo, participando en decisiones estratégicas del grupo.

Además de su faceta empresarial, el magnate ha sido protagonista de eventos mediáticos, como su boda con Radhika Merchant en 2024, considerada una de las más costosas de la historia, con una inversión que superó los 600 millones de dólares y la participación de figuras internacionales.