El presidente Gustavo Petro denunció durante una alocución presidencial un presunto intento de soborno dirigido al recién posesionado Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle.

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En su intervención, el mandatario también anunció posibles decisiones frente a las EPS con bajos indicadores, asegurando que “aquí tenemos los datos, se les quita la licencia de salud”.

Y añadió que, “por eso tenemos que sacar unas medidas una este gobierno a las más malas EPS aquí están los datos les quitamos la licencia de salud y no lo hemos hecho hasta ahora”.

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El Presidente @PetroGustavo denunció un presunto intento de soborno dirigido al @Supersalud de Salud, @QuinteroCalle, relacionado con pagos de una IPS del sector de salud mental.



El mandatario aseguró que el caso ya está en la Fiscalía y lo presentó como una muestra de prácticas… pic.twitter.com/98k1h2nwFW — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 28, 2026

De acuerdo con la denuncia, una persona no identificada habría contactado a Quintero a través de WhatsApp para ofrecerle dinero a cambio de influir en trámites dentro de la entidad.

“Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande de salud mental en Latinoamérica, nos gustaría conversar contigo, hemos tenido problemas con los pagos y estaría en la disposición de dar un % sobre las facturas. Te agradezco si podemos conversar”, se lee en la denuncia.

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Ovidio Gonzalez S

Por su parte, el superintendente reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho de corrupción. “por eso hago un llamado si usted ha sido víctima de corrupción escríbenos a través de los canales oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud o incluso envíeme un mensaje y los vamos a acompañar y juntos vamos a poner esos corruptos en manos de la justicia”.

Finalmente, el caso está siendo analizado por la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes.

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