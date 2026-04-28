Nuevas críticas lanzó el candidato presidencial Abelardo De la Espriella a una de las políticas más destacadas del Gobierno de Gustavo Petro. El aspirante aseguró que lo único que ha hecho la paz total es fortalecer las filas de los grupos armados ilegales que derivan en la reciente escalada violenta que tiene bajo temor a los habitantes de Cauca y Valle del Cauca.

Lea también: Otros casos judiciales en los que ha estado envuelta la marca Lili Pink antes del megaoperativo de la Fiscalía

“El Cauca y el Valle del Cauca se están desangrando mientras el Gobierno insiste en una política de ‘paz total’ que ha fortalecido a los grupos armados ilegales”, afirmó el candidato, al referirse al deterioro del orden público en el suroccidente del país.

El también abogado señaló que múltiples estructuras criminales como disidencias, ELN y organizaciones criminales continúan ejerciendo control territorial en estas regiones, “generando miedo, desplazamiento y afectaciones directas a la población civil”.

Cuestionó la “falta de claridad y contundencia” del también candidato presidencial Iván Cepeda -su principal contendor- frente a estos hechos, advirtiendo que el país necesita liderazgos que enfrenten sin ambigüedades a los responsables de la violencia.

Lea también: Silvia Gette toma posesión de la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe

“La política no puede seguir escondiendo la realidad. Colombia no necesita excusas ni relatos: necesita decisiones firmes para recuperar el control del territorio”, sostuvo.

El candidato también advirtió que la persistencia de la violencia está afectando directamente la confianza de los ciudadanos y el ejercicio democrático en las regiones más golpeadas por el conflicto.

De La Espriella reiteró que, de llegar a la Presidencia, implementará una política de seguridad orientada a “recuperar el orden, sin contemplación con los criminales y narcoterroristas”.

Lea también: Universidad Autónoma del Caribe acata fallo judicial sobre Silvia Gette y anuncia transición administrativa

Prometió que su prioridad será proteger a la población civil y enfrentar de manera decidida a las estructuras criminales que operan en el país. Insistió en la necesidad de recuperar el control territorial, fortalecer la fuerza pública y garantizar condiciones reales de seguridad para las comunidades. “El miedo no nos vencerá. La democracia no perecerá ante el terror”.