En el marco del caso de Silvia Gette, el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior, informó que la institución acatará la decisión emitida el pasado 24 de abril de 2026 por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional.

La solicitud del ministerio buscaba dejar sin efectos la determinación emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, despacho que había ordenado el restablecimiento de los derechos de Gette Ponce para que retome la rectoría de la alma mater.

Con esta determinación, vuelve a tener vigencia la providencia del 8 de abril de 2026 proferida por el mencionado despacho, lo que marca un nuevo escenario en la situación administrativa de la universidad.

En ese contexto, la institución anunció que se adelantará un proceso de transición ordenada, con las personas que sean designadas para tal fin, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo.

“Se adelantará una transición ordenada que garantice la continuidad y calidad del servicio educativo. Se hace un llamado respetuoso a todos los trabajadores, docentes y estudiantes de la institución para acatar igualmente el mandato judicial”, se lee en el documento emitido por Senior.

Asimismo, confirmó la suspensión de los términos de todas las actuaciones administrativas internas, las cuales se reanudarán cuando así lo dispongan las autoridades competentes.

Finalmente, la universidad señaló que, en el marco de la vigilancia especial que ejerce el Ministerio de Educación Nacional, se mantendrá atenta a las directrices que emitan tanto esta entidad como las autoridades judiciales.

Cortesía Comunicado de la Universidad Autónoma del Caribe sobre proceso de Silvia Gette.

Más temprano, el rector Senior había mencionado en su cuenta de X que estaba a la espera de instrucciones del Ministerio de Educación para el procedimiento a seguir.