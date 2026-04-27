En el marco de la conmemoración del día del niño, padres de familia y niños habitantes de la Ciudadela 20 de Julio, comprendiendo el sector Renowitzky, dieron la bienvenida a la transformación de un entorno abandonado hace cuatro décadas, tras la renovación del nuevo espacio recreo deportivo del parque Renowitzky.

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La intervención contempló la extensión de 2.804 metros cuadrados, pieza clave de la estrategia de recuperación del espacio público en el sur de la ciudad en el epicentro de la Localidad Metropolitana, impactando así positivamente la calidad de vida de aproximadamente 52.389 habitantes de sectores aledaños.

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Renovación

El nuevo parque fue diseñado bajo criterios de accesibilidad inclusiva y recreación integra, más de 2.800 metros cuadrados de intervención que cuentan con cuatro componentes técnicos y sociales; zonas deportivas al tener cancha múltiple dotada con porterías, marcos y postes para malla de voleibol, recreación Infantil y salud con área de juegos infantiles y una zona biosaludable para la actividad física de adultos y jóvenes.

Además de espacios de encuentro al contar con quiosco comunitario, plazoletas, senderos peatonales y zonas de estancia para actividades sociales.

Y finalmente, infraestructura y paisajismo caracterizado por un mobiliario para la contemplación, modernas luminarias tipo LED, zonas verdes y rampas que garantizan el acceso a personas con movilidad reducida.

Durante la jornada de inauguración, el parque se llenó de actividades lúdicas y deportivas.

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“¡Si nuestra gente y nuestros niños quieren parque, nosotros les hacemos su parque! Hoy, en la Ciudadela 20 de Julio, celebramos el Día de la Niñez con la inauguración del parque Renowitzky. Porque no hay mayor alegría que verlos felices, disfrutando de estos espacios pensados para ellos”, ratificó el alcalde Char.

Un sueño de hace 40 años

Por su parte, la comunidad sostiene que la habilitación de este espacio ubicado en la carrera 1A con calle 46E al sur de Barranquilla, representa el cierre de una espera de cuatro décadas. Lizeth Guzmán, habitante y líder comunitaria del barrio, manifestó que el proyecto ha cambiado la realidad del sector “del cielo a la tierra”.

“Estamos enamorados de este proyecto que esperamos por años. Hoy tenemos un paraíso; cuando abrimos la puerta de nuestras casas nos preguntamos en qué momento nos mudamos a un estrato 100 de 100. Antes esto era un desorden completo, pero hoy nos da mucha felicidad ver a los niños jugar y a las familias compartiendo. De esto se trata, de rescatar el encuentro familiar”, expresó Guzmán.

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