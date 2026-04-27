En medio de la reanudación de la audiencia preparatoria de juicio en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía pidió cinco días de arresto para el acusado.

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El ente acusador pidió los días de arresto en contra de Petro Burgos por desobedecer la orden de asistir a las audiencias de forma presencial. Argumentó la Fiscalía que el exdiputado del Atlántico había dicho que no podía desplazarse, pero se fue de vacaciones a Santa Marta y Cartagena.

“Esta delegada solicita sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales toda vez que fue ordenado por su despacho la comparecencia presencial de todas las partes, habiéndose abstraído de tal obligación desde la audiencia de fecha 4 y 5 de noviembre de 2025 y las audiencias posteriores toda vez que el procesado ha motivado su imposibilidad de desplazarse desde esa fecha”, dijo la delegada de la Fiscalía en la audiencia.

La fiscal Lucy Laborde, en medio de sus palabras, indicó que se evidenció, mediante publicaciones compartidas en redes sociales por Laura Ojeda que el 28 de octubre, 14, 15 y 28 de diciembre y 12 de enero de 2026, Petro Burgos se encontraba en ciudades como Cartagena y Santa Marta, pese a que al juez le aseguró en repetidas ocasiones que por problemas de seguridad no podía trasladarse de Bogotá a Barranquilla. En ese momento, la defensa de Nicolás dijo que por estar en la lista Clinton no le vendían tiquetes de avión.

La Fiscalía también afirmó que, a través de requerimientos realizados al Club Naval de la Armada Nacional, ubicado en Cartagena, Petro Burgos tuvo seis ingresos a este sitio, luego de su inclusión a la lista OFAC, demostrando que sí puede viajar por el país.

El juez aseguró que dará apertura a este indecente por escrito. Le pidió a la Fiscalía que presente la solicitud de manera escrita.