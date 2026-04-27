Una seguidilla de hechos violentos volvió a golpear al departamento de Santander en las últimas horas, con reportes desde Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Barrancabermeja que dejan al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos.

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El hecho más reciente se registró en el barrio Tejaditos, en Piedecuesta, donde un ataque armado tipo sicariato dejó dos hombres sin vida y una persona lesionada.

De acuerdo con versiones preliminares, sujetos armados dispararon contra las víctimas, lo que provocó temor entre los residentes del sector. Las autoridades informaron que una persona fue capturada por su presunta participación en este hecho y será puesta a disposición de la justicia.

A estos sucesos se suman otros casos ocurridos en Bucaramanga y Barrancabermeja, donde también se presentaron acciones de sicarios con saldo fatal, situación que mantiene en alerta a las autoridades ante el aumento de la violencia en el área metropolitana y la región del Magdalena Medio.

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En Girón, otro hecho dejó una víctima mortal en medio de una riña. El hombre fue atacado con arma blanca en circunstancias que aún están bajo investigación. La Policía logró la detención de tres personas señaladas de participar en el homicidio.

Durante este operativo se vivieron momentos de tensión, luego de que allegados a la víctima intentaran impedir la captura de los presuntos responsables mediante una asonada. No obstante, los uniformados lograron controlar la situación y trasladar a los detenidos.

Las autoridades del departamento hicieron un llamado a la comunidad para aportar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos y a evitar nuevos episodios de violencia, al tiempo que se fortalecen las acciones de seguridad en las zonas más afectadas.

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