La fuga y posterior captura de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, continúa generando sismos políticos en la región. Recientemente, una investigación publicada por el medio ecuatoriano ‘Vistazo’ ha puesto bajo la lupa al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, al señalar un presunto contacto entre un emisario del líder criminal y el viceministro de Relaciones Multilaterales, Mauricio Jaramillo.

De acuerdo con la información revelada por la prensa ecuatoriana, el acercamiento se habría producido el 5 de junio de 2025. El reporte indica que una funcionaria del gobierno colombiano facilitó el número telefónico de Jaramillo a un enviado del narcotraficante para establecer un puente de comunicación.

Tras varios intentos fallidos, el emisario habría logrado enviar un mensaje de texto al viceministro Jaramillo en el que exponía su objetivo: “Estoy adelantando una tarea para la entrega del Sr Macías a la justicia de su país, ha sido complejo porque el gobierno ecuatoriano, al parecer, tiene una posición que no les ha permitido llegar a un acuerdo”.

En dicha comunicación, el intermediario solicitaba una llamada para profundizar en los detalles de la situación. No obstante, el informe precisa que, aunque el funcionario recibió el mensaje, este no obtuvo respuesta.

Cancillería de Colombia descarta mediación en entrega de alias Fito

Frente a estas revelaciones, la Cancillería colombiana ha mantenido una posición firme de no injerencia. El Gobierno Nacional ha reiterado que cualquier proceso judicial o de extradición relacionado con Macías Villamar es competencia exclusiva de las autoridades de Ecuador.

Desde la administración de Gustavo Petro se ha enfatizado que Colombia no actúa como garante en negociaciones penales con narcotraficantes, incluso si existen solicitudes directas. Esta postura busca desmarcar al Ejecutivo de las versiones que sugieren una supuesta mediación en la entrega del capo, quien fue recapturado el 25 de junio de 2025 en Montecristi y posteriormente extraditado a los Estados Unidos.

Aumenta la tensión entre Colombia y Ecuador por caso alias Fito

El contexto de estas filtraciones se enmarca en una tensa relación entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. Mientras que reportes sugirieron contactos indirectos durante una visita de Petro a Manta en mayo de 2025, el mandatario colombiano ha rechazado tajantemente estas afirmaciones.

“No tengo ni idea quién es el tal Fito”, declaró Petro a través de su cuenta en la red social X, asegurando que su estancia en Ecuador fue estrictamente oficial y estuvo bajo el resguardo de la seguridad local. Según el presidente, dedicó su tiempo libre a la escritura de una obra sobre capitalismo y crisis climática, negando cualquier encuentro con redes criminales.

Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, desmintió cualquier participación de Colombia en la captura del líder de ‘Los Choneros’. Reimberg calificó como falsas las teorías de una entrega pactada, atribuyendo el éxito del operativo únicamente a la inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas de su país.

Gobierno colombiano anuncia acciones legales por señalamientos en caso de alias Fito

La controversia ha escalado al plano judicial. El presidente Gustavo Petro anunció que prepara una demanda por injuria contra Daniel Noboa, derivada de los señalamientos que intentan vincularlo con estructuras delictivas.

La defensa del mandatario colombiano argumenta que estas acusaciones afectan gravemente su honra y reputación, en un episodio que ha marcado la agenda bilateral de 2025.