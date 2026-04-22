El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este martes las críticas a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, y volvió a rechazar los señalamientos que lo vinculan con el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito, en una disputa que escaló el fin de semana con su anuncio de demandar por injuria al mandatario de ese país.

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“La frontera con Ecuador está sumida en una narrativa que trata de hacerle ganar elecciones a la extrema derecha (...) y entonces me ponen de aliado de criminales como Fito, cuando fue mi Gobierno el que ayudó a capturarlo”, afirmó Petro durante un consejo de ministros.

El mandatario insistió en que su Administración ha combatido a los grupos narcotraficantes y ha participado en su persecución, incluida la zona de frontera con Ecuador, por lo que calificó de “incoherente” que se le presente como aliado de organizaciones ilegales.

Petro volvió a defender su visita en mayo de 2025 a la ciudad ecuatoriana de Manta, eje de la más reciente controversia con Noboa, y aseguró que tuvo carácter oficial tras asistir a la posesión del presidente ecuatoriano en Quito.

Asimismo, reiteró que la visita a Manta, que no estaba en su agenda, contó con acompañamiento de su esquema de seguridad y del Ejército ecuatoriano, y que existen testigos de que sostuvo únicamente reuniones institucionales.

La pugna entre los dos mandatarios se intensificó luego de que Noboa afirmara el sábado pasado, en una entrevista con la revista colombiana Semana, que Petro se reunió en Manta con miembros del movimiento Revolución Ciudadana, vinculado al expresidente Rafael Correa, algunos de los cuales -según dijo- tendrían nexos con el narcotraficante alias Fito.

Aunque el presidente ecuatoriano no confirmó un encuentro directo entre Petro y el narcotraficante, el mandatario colombiano anunció el domingo que demandará por injuria a Noboa, al considerar que esas declaraciones son falsas y afectan su buen nombre.

Además, aseguró que hacen parte de una estrategia política para debilitarlo, al tiempo que denunció la existencia de una “enemistad” del Gobierno ecuatoriano hacia Colombia.

La relación bilateral se ha deteriorado en los últimos meses, en medio de una escalada de medidas arancelarias recíprocas en la que Ecuador impuso inicialmente un arancel del 30 % a determinados productos colombianos, que posteriormente elevó al 50 % y luego al 100 %, alegando que el Gobierno de Petro no hace lo suficiente en materia de seguridad en la frontera.