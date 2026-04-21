Funcionarios de policía judicial de la Corte Suprema de Justicia inspeccionan este martes la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para revisar cómo marchan los procesos contra el presidente Gustavo Petro.

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La Sala de Instrucción del máximo tribunal de la justicia ordinaria del país indaga en particular el avance del expediente de la presunta violación de topes de campaña.

La magistrada Cristina Lombana ordenó adelantar la inspección en medio de la pesquisa que se sigue por presuntas manipulaciones y dilaciones en la investigación.

El caso contra el jefe de Estado lo llevan los representantes Alirio Uribe, del Pacto Histórico; Wilmer Carrillo, de La U, y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico.

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Esto luego de que en noviembre pasado el Consejo Nacional Electoral, CNE, sancionara la campaña de Petro por rebasar el umbral permitido, y compulsara copias a la Fiscalía para investigar a Ricardo Roa -actual presidente de Ecopetrol- como gerente de campaña y quien será imputado el próximo 8 de mayo por este caso, y a Petro, a quien lo debe investigar la célula legislativa en cuestión.