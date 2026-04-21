El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló durante una rueda de prensa desarrollada el lunes 20 de abril que el Gobierno está analizando solicitudes presentadas por algunas EPS, entre esas Famisanar, para posibles procesos de integración.

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Jaramillo aclaró que por ahora el Ministerio de Salud no tiene previsto liquidar entidades promotoras de salud para trasladar afiliados hacia Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno.

“No (vamos a liquidar EPS para llevar más afiliados a Nueva EPS). Como les dije con anterioridad, en este momento no hay ningún proceso de liquidación”, indicó.

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Aunque advirtió que actualmente ninguna entidad está en condiciones de seguir operando. “Hoy todas, pero absolutamente todas las EPS están para liquidar. No de hoy, lo hemos venido diciendo hace tres años”, aseveró el jefe de la cartera de Salud.

Seguidamente, Guillermo Alfonso Jaramillo destacó que la Nueva EPS tiene una gran ventaja sobre las demás, que tiene que ver con su amplia cobertura.

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“La diferencia de la Nueva EPS con el resto de las EPS es que la Nueva EPS sí está en todos los rincones del país“, sostuvo.

En ese sentido, informó que Famisanar —propiedad de Cafam y Colsubsidio— solicitó ante el Gobierno nacional la fusió con Nueva EPS.

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“A nosotros siempre Famisanar nos ha pedido el favor, como somos socios (de Nueva EPS) (...) nos está pidiendo algo que nos parece muy lógico y lo hemos venido trabajando en qué hacer”, agregó el ministro.

Detalló que ya el pedido de Famisanar fue elevado a la cartera de Hacienda: “Han venido solicitándonos una fusión, que la hemos presentado ante el Ministerio de Hacienda”.