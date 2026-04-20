Un saldo trágico de tres militares muertos dejó un ataque con drones perpetrado por las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.

Lea más: Se posesionó este lunes Camilo Rey Sabogal como el nuevo viceministro general del Ministerio de Hacienda

Los hechos se registraron en zona rural de Ipiales en momentos en que el Ejército adelantaba operaciones militares contra integrantes del grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, de la estructura Comandos de Frontera.

En zona rural de la localidad unidades del Grupo de Caballería Mediano N.° 3 se enfrentaban con los disidentes cuando fueron sorprendidos por los explosivos lanzados desde los artefactos aéreos.

Los tres soldados profesionales víctimas de los criminales fueron identificados como Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado.

Ver más: Autoridades revelan que el atacante a equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sufría de un “trastorno psicótico”

De igual modo, dos uniformados más resultaron heridos y recibieron atención inicial en el terreno antes de ser evacuados hacia un centro médico en la ciudad de Pasto, capital departamental.

El Ejército reiteró que los ataques con drones ponen en riesgo a la población civil y constituyen una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, DIH.