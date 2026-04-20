En las últimas horas se conocieron videos de cámaras de seguridad donde ocurrió el ataque con arma blanca en set de grabación de la popular serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, que dejó muertos a dos miembros del equipo de producción. En el hecho murió también el hombre que perpetró el atentado.

Según el clip, que dura aproximadamente dos minutos se ve que los hechos ocurrieron exactamente a las 2:52 p.m. del sábado 18 de abril a las afueras de un parqueadero ubicado en la localidad de Santa Fe, cerca del Parque Nacional, donde se estaba llevando a cabo el rodaje de la serie.

En ese momento se ve que Nicolás Francisco Perdomo, de 24 años, estaba vestido con una camiseta amarilla y un jean. La víctima se encontraba afuera del parqueadero y recostado en una reja hablando con otras personas.

En ese momento, aparece en la cámara de seguridad el señalado agresor, identificado como Josué Cubillos. El sujeto, quien estaba vestido con una chaqueta negra y una gorra roja, iba caminando cerca de la víctima y en un instante se devuelve y con sevicia ataca por el cuello al joven Perdomo, quien de inmediato sale detrás de él.

Desde ahí todo fue confusión. Varias personas de la producción de la serie salieron corriendo para intentar detener al agresor. Fue en medio del forcejeo que hirieron a la otra persona identificada como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años.

Asimismo, tras los hechos y en una aparente reacción en legítima defensa, colegas de las víctimas neutralizaron al atacante.

Posteriormente, autoridades llegaron a atender la situación y detuvieron a otras personas involucradas, quienes fueron dejadas en libertad, argumentando que no representaban un peligro para la sociedad.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29 años, miembros del grupo de logística y de producción de la cuarta temporada de la serie.

La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de homicidio doloso, cargo que no fue aceptado por los procesados.

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El ente acusador no solicitó medida de aseguramiento contra los detenidos, argumentando que los procesados no representan un peligro para la sociedad.

Así las cosas, Correa y Sanabria quedaron en libertad, aunque seguirán vinculados al proceso y deberán comparecer cuando sean requeridos.