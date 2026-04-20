Dos aviones estuvieron a punto de chocar en una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en la noche del domingo 19 de abril. Según reportes de rastreo aéreo, las aeronaves coincidieron en la aproximación al aeródromo, pero una de ellas evitó la tragedia haciendo una maniobra de aviación a último momento.

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Uno de los aviones implicados operaba un vuelo comercial, el LH542 de la aerolínea alemana Lufthansa, procedente de Frankfurt, mientras que la otra era una aeronave de carga, modelo Boeing 777 de la aerolínea Qatar Airways Cargo, que llegaba a Bogotá desde Sao Paulo, Brasil.

En imágenes de plataformas de rastreo aéreo, como Flightradar24, se aprecia cómo las dos aeronaves se aproximaban a la misma pista de aterrizaje en El Dorado, la 32L, con poca distancia entre ellas.

🔴✈️ El vuelo LH542 de Lufthansa, procedente de Frankfurt, estuvo a punto de colisionar con un Boeing 777 de Qatar Cargo durante su aterrizaje en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, la noche de este domingo 19 de abril, según reportes de rastreo aéreo. pic.twitter.com/n3vzzmmBfu — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 20, 2026

Desde la torre de control habrían alertado a la tripulación del vuelo comercial de Lufthansa sobre la aproximación del avión de Qatar Airways Cargo al mismo aeródromo. Al parecer, el vuelo de carga iba 4,8 millas náuticas adelante.

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Fue entonces cuando la tripulación del vuelo LH542 decidió hacer una aproximación frustrada (go-around), que es una maniobra de seguridad estándar mediante la cual el piloto interrumpe el aterrizaje, aplica potencia máxima y asciende de nuevo para intentar otro aterrizaje.

Así le dio tiempo al avión de carga para que hiciera el aterrizaje con éxito y minutos después descendió a la misma pista, ya despejada, para realizar lo propio.

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Ambos aviones lograron un aterrizaje en óptimas condiciones y la situación no llegó a ser más que un susto, pues los pasajeros del vuelo comercial alcanzaron a alarmarse al ver que la aeronave había interrumpido el descenso.

Pronunciamiento de Lufthansa

Ante este incidente, Lufthansa se pronunció por medio de un comunicado señalando que esto se produjo en un encuentro cercano entre el vuelo LH 542, un Boeing 787-9 procedente de Frankfurt, y un avión de carga durante el aterrizaje en el aeropuerto de El Dorado.

“Según Aerocivil, debido al cierre temporal de una pista, todo el tráfico fue desviado repentinamente a otra pista, lo que provocó que el avión de carga operara por debajo de la altura de aproximación requerida, dando lugar a una separación reducida. De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, nuestra tripulación inició una maniobra de aproximación frustrada”, señaló la compañía.

Añadió que se trata de “un procedimiento estándar y de precaución, y la situación se gestionó de forma adecuada y profesional”.

“La seguridad y la protección de nuestros pasajeros y tripulación siguen siendo nuestra máxima prioridad. Sabemos que las autoridades locales están investigando el incidente y seguiremos cooperando plenamente según sea necesario”, concluyó.