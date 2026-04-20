Un ataque armado atribuido por las autoridades al Clan del Golfo, registrado en las últimas horas en Yarumal, Antioquia, dejó dos personas muertas y seis más heridas.

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En el hecho, ocurrido en el barrio La 70, en zona urbana de la localidad, fallecieron las víctimas identificadas como Joan Euse y Diego Velásquez. Y entre los heridos se encuentran Yoni Mazo, Verónica Muñoz, Robinson Preciado, Manuela Muñoz, José Cárdenas y Juan Palacio.

Según las hipótesis iniciales, detrás del ataque estaría alias Davinson, integrante del Clan del Golfo en el norte antioqueño y quien integra la subestructura ‘Julio César Vargas’. Al parecer, el hecho estaría vinculado a posibles ajustes de cuentas en la zona.

La Gobernación de Antioquia, la Policía y autoridades locales anunciaron un consejo de seguridad en la zona.

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