En el barrio La Soledad, en Bogotá, se realizó una vigilia la noche de este domingo en memoria de Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, integrantes de la producción de la telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ asesinados durante un presunto y brutal ataque en pleno rodaje.

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Este acto demostró toda la solidaridad que sienten los miembros del elenco de la exitosa serie de Telemundo por la perdida de sus compañeros.

#ATENCIÓN | @NoticiasRCN conoció los videos de cámaras de seguridad que captaron el cruel ataque durante el rodaje de una producción en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, no se trató de un robo ni una riña, pues el ataque se dio sin mediar palabra.▶️ pic.twitter.com/a1lIquQP98 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 20, 2026

El maquillista audiovisual Rafael Núñez compartió en Instagram una imagen en la que se dan a conocer los pormenores de las honras fúnebres en honor a Nicolás Francisco Perdomo.

En la publicación se puede leer que los seres queridos del joven de 18 años realizarán las exequias el “miércoles 22 de abril”, a las 11:00 a.m. en la Parroquia San Gerardo Mayela, en Bogotá.

Se puntualizó que la velación será en la Funeraria Inversiones y Planes de la Paz, sala 4, y que iniciará este martes 21, efectuándose de 9 a.m. a 20:00 horas.

Nico, como lo llamaban afectuosamente, será enterrado en Parque Cementerio Jardines El Paraíso. No se especificó qué día.

En las últimas horas se conoció un video captado por una cámara de seguridad en el que se muestra como el agresor sin mediar palabras ataca a Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años de edad, por la espalda, mientras que este se fumaba un cigarrillo.

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Minutos después sus compañeros del rodaje salieron en su defensa y otro de ellos termina perdiendo la vida.