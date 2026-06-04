Mantener el celular encendido sin que se descargue durante semanas o incluso meses se ha convertido en una práctica habitual para millones de usuarios.

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Pero los expertos en tecnología y ciberseguridad coinciden en que reiniciar el dispositivo al menos una vez por semana puede aportar beneficios importantes tanto para su funcionamiento como para la protección de los datos almacenados.

La recomendación ha sido respaldada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que señala que un reinicio periódico puede ayudar a reducir ciertos riesgos relacionados con programas maliciosos y accesos no autorizados.

Pexels Pero los expertos en tecnología y ciberseguridad coinciden en que reiniciar el dispositivo al menos una vez por semana puede aportar beneficios importantes tanto para su funcionamiento como para la protección de los datos almacenados.

Explican que muchos tipos de malware dependen de la memoria RAM del dispositivo para mantenerse activos y ejecutar acciones sin que el usuario lo note. Al apagar o reiniciar el celular, estos procesos se interrumpen temporalmente, dificultando la permanencia de algunas amenazas informáticas.

Además, durante el reinicio el sistema operativo puede detectar comportamientos inusuales y activar mecanismos de seguridad diseñados para proteger el equipo.

Otro beneficio importante es la optimización del funcionamiento general del celular. Con el paso de los días, las aplicaciones y procesos en segundo plano consumen recursos del sistema que pueden afectar el desempeño del dispositivo.

Asimismo, indican que eeiniciar el teléfono permite liberar memoria, cerrar procesos innecesarios y solucionar problemas temporales como:

Lentitud en el sistema.

Aplicaciones que se bloquean.

Pantallas congeladas.

Errores de conexión.

Fallos menores de funcionamiento.

Según Google, muchos inconvenientes presentes en dispositivos Android pueden solucionarse simplemente reiniciando el equipo.

En el caso de los dispositivos Apple, las actualizaciones requieren determinadas condiciones de batería, almacenamiento y conectividad. Un reinicio puede contribuir a que estos procesos se completen correctamente.