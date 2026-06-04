La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), en alianza con la firma Sectorial, presentó los resultados de su más reciente estudio de cartera con corte al primer trimestre de 2026, en el que evidenció un deterioro progresivo de las finanzas del sistema de salud colombiano. De acuerdo con el informe, la cartera total de los afiliados al gremio alcanzó los $4,42 billones, de los cuales cerca de $1,6 billones corresponden a obligaciones vencidas, lo que representa un nivel de vencimiento del 37 %.

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Para AFIDRO, las cifras muestran que los problemas de liquidez dejaron de ser una situación coyuntural y se han convertido en una condición estructural del sistema. “Los indicadores de este trimestre confirman que seguimos ante un problema estructural de liquidez y no corresponde a una coyuntura pasajera. Que la rotación de cartera llegue a 204 días y que la cartera deteriorada a más de 121 días casi se duplique muestra que el sistema tarda cada vez más en pagar lo que ya se entregó”, afirmó Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo del gremio.

Más demora en los pagos y mayor riesgo de recuperación

El estudio señala que la cartera corriente representa el 63 % del total; sin embargo, preocupa el crecimiento de las obligaciones con más de 121 días de vencimiento, que pasaron de representar el 11,8 % en el trimestre anterior al 19,02 % en marzo de 2026. Asimismo, la rotación de cartera alcanzó los 204 días, frente a los 154 días registrados un año atrás. Al incorporar la cartera castigada, considerada de muy difícil recuperación, el indicador se elevó a 214 días.

Otro de los datos que encendió las alarmas es el crecimiento de la cartera castigada de los afiliados. Mientras en marzo de 2025 representaba apenas el 1,08 % de la cartera total, para marzo de 2026 llegó al 7,36 %, pasando de $47.400 millones a $325.300 millones. Según AFIDRO, esta evolución evidencia un deterioro sostenido en la capacidad de recuperación de los recursos adeudados por distintos actores del sistema de salud.

#Comunicado | La cartera del sector farmacéutico alcanzó los $4,42 billones al cierre del primer trimestre de 2026.



La cartera vencida ya representa cerca de $1,6 billones y los tiempos de pago llegaron a 204 días, el deterioro en los tiempos de pago se traslada a los pacientes,… pic.twitter.com/RVA3oqEPD1 — AFIDRO (@afidro_colombia) June 4, 2026

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Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de la deuda

El informe también revela que los gestores farmacéuticos continúan siendo el segmento con mayor exposición financiera. Este grupo concentra el 62,3 % de la cartera total, equivalente a $2,75 billones, de los cuales aproximadamente $1,1 billones se encuentran vencidos. Además, el canal comercial aumentó su participación en la actividad de la industria, pasando del 20,9 % en 2025 al 26,59 % durante el primer trimestre de este año.

Para el gremio, estos resultados muestran cómo la tensión financiera se mantiene a lo largo de toda la cadena del sistema de salud, afectando tanto a gestores como a aseguradores, prestadores e industria farmacéutica.

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El impacto termina recayendo sobre los pacientes

AFIDRO insistió en que el deterioro financiero no solo afecta a las empresas del sector, sino que tiene consecuencias directas sobre los usuarios. El retraso en los pagos, explicó la organización, genera barreras para el acceso oportuno a medicamentos y compromete la continuidad de los tratamientos médicos.

La preocupación se ve reflejada en un estudio realizado por AFIDRO junto con Algebra Labs, el cual encontró que entre 2022 y 2024 el gasto de bolsillo en salud de los hogares de menores ingresos aumentó un 63,4 %, lo que significa una mayor carga económica para las familias más vulnerables.

“El mayor compromiso es con los pacientes, que cada persona pueda continuar su tratamiento y acceder a tiempo a los medicamentos que necesita. Los números nos ayudan a dimensionar los retos del sistema, pero detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia, y es ahí donde ponemos el foco”, expresó Gaitán.

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Llamado a priorizar la sostenibilidad del sistema

Ante este panorama, AFIDRO hizo un llamado a que la sostenibilidad financiera del sistema de salud se convierta en una prioridad nacional y forme parte de las discusiones de quienes aspiran a liderar el país en los próximos años.

“Invitamos a que la sostenibilidad del sistema de salud sea una prioridad para el próximo líder del país y a construir, entre todos los actores, un diálogo que mantenga al paciente en el centro de cada decisión. Trabajando juntos podemos cuidar el sistema y, con él, la salud y la vida de los colombianos”, concluyó Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO.