José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo De La Espriella, cuestionó la decisión de suspender el proceso de recolección de firmas para promover una Asamblea Nacional Constituyente y aseguró que el anuncio genera dudas sobre las verdaderas intenciones de quienes impulsaban la iniciativa.

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Según Restrepo, el cambio de postura ocurre en un momento clave de la campaña presidencial y tendría un trasfondo electoral. “Eso es una estrategia electoral, pero los colombianos no somos inocentes. Petro, en su momento, también se comprometió a no hacer una asamblea constituyente, lo puso en mármol e incumplió. Luego, esto va a suceder exactamente lo mismo con Cepeda”, afirmó.

“Los colombianos no comen cuento”: Restrepo

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente político manifestó que resulta llamativo que quienes promovían la convocatoria de una Constituyente hayan decidido detener la recolección de apoyos justo cuando se acerca la contienda electoral.

“Resulta sospechoso que, a pocos días de las elecciones, quienes impulsan una constituyente hayan frenado la recolección de firmas y ahora intenten tomar distancia de esa propuesta. Pero los colombianos no comen cuento. Sabemos que las ideas de la izquierda radical siguen vivas, aunque las quieran esconder”, expresó.

Restrepo también recordó las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro durante su campaña presidencial de 2022, cuando descartó promover una reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente.

“Colombia no puede olvidar que Petro escribió en mármol que no promovería una constituyente, y como siempre, le mintió al país”, sostuvo el aspirante a la Vicepresidencia.

Resulta sospechoso que, a pocos días de las elecciones, quienes impulsan una constituyente hayan frenado la recolección de firmas y ahora intenten tomar distancia de esa propuesta.



Pero los colombianos no comen cuento. Sabemos que las ideas de la izquierda radical siguen vivas,… pic.twitter.com/G8asb7kyEt — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 4, 2026

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Respaldo a la candidatura de Abelardo

En su pronunciamiento, Restrepo hizo un llamado a respaldar la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, argumentando que su proyecto político representa una defensa de las instituciones democráticas y del orden constitucional.

“La misión que tenemos es rodear a Abelardo De La Espriella para defender nuestras instituciones y proteger la patria”, señaló.