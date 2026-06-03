El Partido Nuevo Liberalismo anunció este miércoles que no otorgará apoyo institucional a ninguna de las campañas que competirán en la segunda vuelta presidencial, una decisión que cobra relevancia debido a que en la primera vuelta había respaldado la candidatura de Paloma Valencia.

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A través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de X , la colectividad explicó que mantendrá una posición independiente en esta nueva etapa del proceso electoral y reiteró su compromiso con los principios democráticos que han orientado su trayectoria política.

“El Nuevo Liberalismo reafirma su compromiso indeclinable con los principios que han guiado su actuación desde su fundación: la defensa de la Constitución Política de 1991, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la vigencia del Estado Social de Derecho y la protección de las libertades individuales”, señaló el partido.

Como partido, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución de 1991. Aclaramos que no hemos otorgado respaldo institucional a ninguna campaña ni candidatura, y respetamos la libertad de conciencia de nuestros dirigentes, militantes y simpatizantes. pic.twitter.com/r4yrTh9CwU — Nuevo Liberalismo (@NvLiberalismo) June 3, 2026

Libertad para dirigentes y militantes

La colectividad indicó que no impondrá una directriz de voto y que cada uno de sus integrantes podrá respaldar libremente la candidatura que considere más acorde con sus convicciones.

“En coherencia con su tradición liberal y democrática, el Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido, quienes podrán ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes”, expresó el comunicado.

De esta manera, el partido deja abierta la posibilidad de que algunos de sus líderes o representantes manifiesten públicamente su apoyo a alguno de los aspirantes, aunque esas posiciones no comprometerán oficialmente a la organización política.

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Prohíben el uso de la imagen del partido en campañas

El Nuevo Liberalismo también dejó claro que ninguna campaña podrá utilizar su nombre o identidad visual sin autorización expresa de la dirección nacional.

“El Nuevo Liberalismo informa a la opinión pública que no ha otorgado respaldo institucional a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad de carácter proselitista en el marco del actual proceso político”, indicó.

Asimismo, advirtió que “queda expresamente prohibido el uso del nombre, logotipo, símbolos, imagen corporativa, redes sociales oficiales y demás elementos de identidad visual del Partido Nuevo Liberalismo en eventos, piezas publicitarias, manifestaciones públicas o actividades de naturaleza electoral que no cuenten con la autorización previa y expresa del Consejo Nacional del Partido”.

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Ratifican su independencia política

En la parte final del comunicado, la colectividad aseguró que continuará actuando de manera autónoma frente a las campañas presidenciales y defendiendo las instituciones democráticas.

“El Nuevo Liberalismo continuará trabajando, con independencia y responsabilidad, por la defensa de la democracia, la plena vigencia de la Constitución de 1991, la lucha contra el crimen y la protección de las libertades y los derechos de todos los colombianos”, afirmó.

Con esta decisión, el Nuevo Liberalismo se suma a las colectividades que han optado por no emitir una adhesión oficial de cara a la segunda vuelta presidencial, dejando en manos de sus bases y dirigentes la definición de sus apoyos políticos.