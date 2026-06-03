El Partido Nuevo Liberalismo anunció este miércoles que no otorgará apoyo institucional a ninguna de las campañas que competirán en la segunda vuelta presidencial, una decisión que cobra relevancia debido a que en la primera vuelta había respaldado la candidatura de Paloma Valencia.
Lea también: ¿Quiénes son los políticos y empresarios que estarían comprando votos en el Caribe, según De la Espriella?
A través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de X , la colectividad explicó que mantendrá una posición independiente en esta nueva etapa del proceso electoral y reiteró su compromiso con los principios democráticos que han orientado su trayectoria política.
Roy Barreras cuestiona apoyo de Juan Manuel Galán a Paloma Valencia: “Enterrar el pasado lejos de la tumba de sus padres a cambio de un puestico en el gobierno uribista”
“El Nuevo Liberalismo reafirma su compromiso indeclinable con los principios que han guiado su actuación desde su fundación: la defensa de la Constitución Política de 1991, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la vigencia del Estado Social de Derecho y la protección de las libertades individuales”, señaló el partido.
Libertad para dirigentes y militantes
La colectividad indicó que no impondrá una directriz de voto y que cada uno de sus integrantes podrá respaldar libremente la candidatura que considere más acorde con sus convicciones.
“En coherencia con su tradición liberal y democrática, el Nuevo Liberalismo reconoce y respeta la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido, quienes podrán ejercer plenamente su derecho a participar y respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes”, expresó el comunicado.
De esta manera, el partido deja abierta la posibilidad de que algunos de sus líderes o representantes manifiesten públicamente su apoyo a alguno de los aspirantes, aunque esas posiciones no comprometerán oficialmente a la organización política.
Le puede interesar: Joven de 24 años fue citado por teléfono y luego lo mataron a tiros en Santo Domingo
Prohíben el uso de la imagen del partido en campañas
El Nuevo Liberalismo también dejó claro que ninguna campaña podrá utilizar su nombre o identidad visual sin autorización expresa de la dirección nacional.
“El Nuevo Liberalismo informa a la opinión pública que no ha otorgado respaldo institucional a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad de carácter proselitista en el marco del actual proceso político”, indicó.
Asimismo, advirtió que “queda expresamente prohibido el uso del nombre, logotipo, símbolos, imagen corporativa, redes sociales oficiales y demás elementos de identidad visual del Partido Nuevo Liberalismo en eventos, piezas publicitarias, manifestaciones públicas o actividades de naturaleza electoral que no cuenten con la autorización previa y expresa del Consejo Nacional del Partido”.
Lea: Esto dijo Alfredo Morelos de la goleada de Junior 3-0 sobre Nacional y de la marca personal del ‘Cachaco’ Rivera
Ratifican su independencia política
En la parte final del comunicado, la colectividad aseguró que continuará actuando de manera autónoma frente a las campañas presidenciales y defendiendo las instituciones democráticas.
“El Nuevo Liberalismo continuará trabajando, con independencia y responsabilidad, por la defensa de la democracia, la plena vigencia de la Constitución de 1991, la lucha contra el crimen y la protección de las libertades y los derechos de todos los colombianos”, afirmó.
Con esta decisión, el Nuevo Liberalismo se suma a las colectividades que han optado por no emitir una adhesión oficial de cara a la segunda vuelta presidencial, dejando en manos de sus bases y dirigentes la definición de sus apoyos políticos.