A poco más de un mes para que se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el debate político está a flor de piel y se vive en redes sociales. Roy Barreras, candidato presidencial, por medio de una publicación en su cuenta de X, cuestionó que el Nuevo Liberalismo le diera su apoyo a Paloma Valencia, aspirante por el Centro Democrático.

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Para entrar en contexto, este viernes 13 de marzo, el Nuevo Liberalismo, liderado con Juan Manuel Galán, le dio el aval a Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, de cara a las elecciones presidenciales 2026.

Este apoyo fue cuestionado incluso por el presidente Gustavo Petro, pero en el caso de Barreras calificó el hecho como una traición al liberalismo, que lideró Luis Carlos Galán, padre de Juan Manuel.

Roy respondió citando un viejo trino de Juan Manuel Galán, en el que el ahora líder del Nuevo Liberalismo cuestionaba en 2018 alguna alianza del Partido Liberal con el uribismo.

“La traición del extinto galanismo: la de Galán, la de Lara: ¡Enterrar el pasado lejos de la tumba de sus padres a cambio de un puestico en el gobierno uribista que no será porque aquí estamos!“, trinó Barreras.

La traición del extinto galanismo: la de Galan, la de Lara : Enterrar el pasado lejos de la tumba de sus padres a cambio de un puestico en el gobierno uribista que no será porque aquí estamos! https://t.co/eFgRYY8ZFD — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 14, 2026

En los últimos días el presidente Gustavo Petro también cuestionó la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, en unas declaraciones que fueron objeto de críticas por ser calificadas como homofóbicas (leer aquí).

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“En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan; a veces retratan mejor al autor que al destinatario”: Le respondió Oviedo al presidente Petro.