El presidente Gustavo Petro, como es usual, usó sus redes sociales para responder a las críticas de la candidata presidencial Paloma Valencia a la política de paz total, implementada por el actual Gobierno.

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El mandatario nacional se refirió a las palabras de Valencia en una entrevista al medio El Nuevo Siglo, sobre los diálogos implementados por el Gobierno con grupos armados ilegales.

“Con nosotros se acaba la ‘paz total’. No vamos a mantenernos negociando con delincuentes. Ellos tienen un solo sitio y es la cárcel. Nuestra certeza es que la seguridad se recupera metiendo la delincuencia a la cárcel y no al Congreso. Y vamos por eso, a reducirles los ingresos a los criminales, a robustecer nuestra Fuerza Pública, a reenamorar las comunidades y a restablecer el principio de legalidad que dice que quien comete un crimen va a la cárcel”, dijo la senadora del Centro Democrático.

Ante esto, Petro respondió: “Tengo todo el derecho a contestar las críticas que se hagan de mi gobierno por parte de los candidatos presidenciales. Soy consciente de que hablamos con grupos criminales subsumidos por el narcotráfico. En muchas regiones como Nariño o Putumayo o las bandas en Medellín o Barranquilla o Quibdó ha permitido reducir las víctimas mortales en Colombia, ese por sí mismo es un objetivo válido. Que en el país ya se esté hablando de la erradicación de más de 42.000 hectáreas de cultivos ilícitos, es una agenda que por nada del mundo se debe destruir”.

Agregó: “Cuando hablan de acabar la paz total no es porque quieran superar sus errores, sino porque quieren sumir a Colombia en la guerra total. A ese pasado sin esperanzas de regiones enteras sumidas en el terror no debemos volver. No se reemplaza la paz con falsos positivos y masacres sino con más paz bien hecha”.

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No es la primera vez que candidatos presidenciales y sectores de oposición critican la paz total. Han argumentado que no ha servido para mejorar la seguridad y que por el contrario los grupos armados ilegales en el país se han fortalecido.