Un informe de la Inspección del Ejército que se dio a conocer en las últimas horas reveló aparentes problemas de contratación en obras del Ejército, que alcanzan un valor superior a los $66 mil millones.

Leer también: Mindefensa presenta balance de operativos de seguridad en Arauca: “Homicidio cayó en un 44 % en el año 2025″

Importante: Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, asegura que “el abastecimiento de gas en Colombia está garantizado”

El reporte de la revista Semana informó que el Comando de Ingenieros habría contratado obras en 2024 con un plazo de ejecución de ocho meses, pero no han sido entregadas dos años después.

“Entre los casos más graves se encuentra la construcción de una piscina olímpica de entrenamiento para militares en el fuerte militar de Tolemaida. Lo que parecía ser una obra sencilla terminó convirtiéndose en un entramado de dilaciones y pujas jurídicas entre el Ejército y el contratista para que se terminara la obra”, se lee en la nota.

Por su parte, el Ejército informó en un comunicado que puso en conocimiento de estos hechos a la Contraloría y Procuraduría, compulsó copias a la Justicia Penal Militar y abrió cuatro pesquisas disciplinarias internas al respecto.

Así mismo, afirma que los trabajos de mantenimiento tienen un avance del 70% y los de adecuaciones de instalaciones ya están al 100%.

“La construcción de la piscina olímpica de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá registra un avance del 70 %, consolidándose como una obra estratégica orientada al fortalecimiento del entrenamiento y la preparación física de los futuros suboficiales del Ejército Nacional”, dijo la entidad castrense.

A su vez, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, sostuvo que “el sector defensa ha alcanzado un alto índice de anticorrupción del 83%, gracias en gran medida al fortalecimiento de la cultura de la integridad, la transparencia y el autocontrol. La coherencia y consistencia entre los principios y valores de cada funcionario y su actuar permiten prevenir y corregir cualquier acto contra los recursos públicos. En este caso, como en muchos más, nuestro Ejército identificó y actuó frente a actos irregulares de acuerdo con el deber ser”.