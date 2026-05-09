En la noche de este viernes 8 de mayo, en el sector conocido como La Trilladora, en una vía que comunica a Salgar con Betulia, en Antioquia, fue atacado con explosivos un camión del Ejército.

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El hecho dejó, de manera preliminar, un militar con heridas en su cabeza. Se conoció que era el que conducía el vehículo.

También se supo que se trató de una carga explosiva que estaba instalada en la vía y que las autoridades creen que los responsables son parte de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

“Nos preocupa mucho no solamente como autoridad, sino como comunidad, porque crece y crece la inseguridad en nuestra subregión del suroeste lejano”, declaró al respecto Néstor Camilo Serna, alcalde de Betulia.

El mandatario local ha mostrado su preocupación por otras situaciones violentas que se han presentado en la región, entre ellas el hallazgo de dos cuerpos decapitados, además de constantes combates cerca a la población civil.

Otros representantes de las autoridades locales se han pronunciado sobre la falta de condiciones de seguridad en esta zona, principalmente en esta vía alterna, por la cual ha crecido el movimiento de vehículos por las afectaciones en la vía principal entre Concordia y Betulia.