Barranquilla y el Atlántico han esperado durante años la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, una infraestructura estratégica no solo para la conectividad aérea, sino también para la competitividad y el desarrollo económico de toda la región Caribe.

Hoy, cuando la Aeronáutica Civil avanza en la ejecución y culminación de importantes obras de modernización, resulta fundamental entender que el reto no termina con la infraestructura física. Tan importante como construir es garantizar, de manera permanente y sostenible, los recursos y capacidades necesarios para una adecuada operación, mantenimiento y actualización del aeropuerto. De lo contrario, cualquier esfuerzo corre el riesgo de perder impacto con el paso del tiempo.

El Ernesto Cortissoz necesita proyectarse hacia una visión de largo plazo, acorde con la transformación que ha vivido Barranquilla en los últimos años: una ciudad con mayor dinamismo empresarial, industrial, logístico, portuario y turístico, que demanda infraestructura aeroportuaria moderna, eficiente y competitiva.

En ese contexto, cobra relevancia la iniciativa privada que actualmente cursa ante la ANI, en la medida en que plantea una alternativa integral para fortalecer las capacidades operacionales y de infraestructura del aeropuerto. Más allá de las discusiones propias de este tipo de proyectos y de las evaluaciones técnicas, financieras y de conveniencia que deban adelantarse, lo cierto es que la propuesta pone sobre la mesa una conversación necesaria sobre el futuro aeroportuario de Barranquilla y las necesidades que tendrá la región en las próximas décadas.

La iniciativa contempla inversiones relevantes tanto en el lado aire como en el lado tierra, incluyendo el fortalecimiento del terminal de carga, el desarrollo de la aviación corporativa y privada, y la generación de capacidades para mantenimiento y reparación de aeronaves (MRO), entre otros componentes. Este tipo de apuestas podrían contribuir a mejorar la eficiencia y competitividad del aeropuerto, atraer nuevas oportunidades económicas y consolidar a Barranquilla como un nodo logístico y aeronáutico de mayor alcance regional.

El desafío, entonces, no es únicamente terminar unas obras. El verdadero reto consiste en garantizar que el Ernesto Cortissoz opere y se mantenga a la altura de la ciudad y del departamento que representa. Barranquilla necesita un aeropuerto pensado para el crecimiento, con visión de futuro y capacidad de responder a las exigencias de una región que hoy tiene un papel cada vez más protagónico en Colombia y en el mundo

Porque el empuje de Barranquilla merece una infraestructura aeroportuaria que avance al mismo ritmo de su desarrollo.

@hcarbonell